4 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz vatandaşından dikkat çeken sözler! Sosyal medyada gündem oldu

Genç bir İngiliz vatandaşının İngiltere’deki güvenlik zafiyeti konusunda söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

"EVLERİN KAPISINI ZORLADI"

Videoda kısa bir tatil için ülkesine döndüğünü anlatan kadın, gece vakti sokaklarından geçen bir kişinin çevredeki ev ve arabaların kapısını açmaya çalıştığını söyledi. Bunun 'çılgınca’ bir durum olduğunu vurgulayan kadın, "Türkiye’de asla böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

İngiliz vatandaşının sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, videoya binlerce yorum yağdı.