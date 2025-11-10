4 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz vatandaşından dikkat çeken sözler! Sosyal medyada gündem oldu
Dört yıldır Türkiye’de ikamet eden bir İngiliz vatandaşı, Türkiye’nin İngiltere’den daha güvenli olduğunu söyledi. Kısa bir tatil için ülkesine gittiğini söyleyen kadın, "Gece sokağımızdan geçen biri çevredeki ev ve arabaların kapısını açmaya çalışıyordu. Türkiye'de bunu asla göremezsiniz" ifadelerini kullandı. Kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu.
"EVLERİN KAPISINI ZORLADI"
Videoda kısa bir tatil için ülkesine döndüğünü anlatan kadın, gece vakti sokaklarından geçen bir kişinin çevredeki ev ve arabaların kapısını açmaya çalıştığını söyledi. Bunun 'çılgınca’ bir durum olduğunu vurgulayan kadın, "Türkiye’de asla böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
İngiliz vatandaşının sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, videoya binlerce yorum yağdı.
