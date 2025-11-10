Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD’nin Teksas eyaletindeki iş yerinde dehşet yaşandı, 3 kişi öldü, saldırgan aynı silahla intihar etti.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti.

İŞ YERİNDE DEHŞET

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, saldırı bir peyzaj malzemeleri şirketinde gerçekleşti.

21 yaşındaki saldırgan Jose Hernandez Galo, 3 iş arkadaşını vurduktan sonra yaşamına son verdi.

ABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var - 1. Resim

ÇALIŞANLAR PANİKLE BİNADAN KAÇTI

Silah seslerinin ardından çalışanların binayı terk ettiği, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Ekipler, saldırganın cansız bedenine olaydan birkaç saat sonra ulaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, saldırının rastgele bir eylem olmadığını belirtti.

Saldırının nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, olayın ayrıntılarını aydınlatmak üzere soruşturma başlatıldı.

