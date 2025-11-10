İsrail, Lübnan'ı yeniden bombaladı!

Ateşkes anlaşması yürürlükte olmasına rağmen, İsrail güçleri hem Güney Lübnan’da hem de Gazze’de yeni saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, Sidon kenti yakınlarındaki Baisariyah kasabasında bir araca düzenlenen İsrail drone saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail, Hizbullah hedeflerini gerekçe göstererek neredeyse her gün hava saldırıları düzenliyor.

Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda 4 binden fazla kişi öldü, 17 binden fazla kişi yaralandı.

GAZZE'DE AĞIR BOMBARDIMAN

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze’nin güneydoğusundaki Zeitoun mahallesinde Filistinlilere ait evleri yıkmayı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin doğu ve kuzey bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi; topçu birlikleri de Zanna bölgesine çok sayıda mermi attı.

“Sarı çizgi” olarak adlandırılan, ateşkes kapsamında İsrail güçlerinin çekildiği hattın ötesinde gerçekleşen bombardımanlarda, son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti, 619 kişi yaralandı.

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana can kaybı 69 bin 176’ya, yaralı sayısı 170 bini geçti.