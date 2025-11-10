Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail, Lübnan'ı yeniden bombaladı!

İsrail, Lübnan'ı yeniden bombaladı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail, Lübnan, Saldırı, Drone, Hizbullah, Ateşkes, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda birçok bölge hedef alındı.

Ateşkes anlaşması yürürlükte olmasına rağmen, İsrail güçleri hem Güney Lübnan’da hem de Gazze’de yeni saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, Sidon kenti yakınlarındaki Baisariyah kasabasında bir araca düzenlenen İsrail drone saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail, Hizbullah hedeflerini gerekçe göstererek neredeyse her gün hava saldırıları düzenliyor.

Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda 4 binden fazla kişi öldü, 17 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'ı yeniden bombaladı! - 1. Resim

GAZZE'DE AĞIR BOMBARDIMAN

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze’nin güneydoğusundaki Zeitoun mahallesinde Filistinlilere ait evleri yıkmayı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin doğu ve kuzey bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi; topçu birlikleri de Zanna bölgesine çok sayıda mermi attı.

“Sarı çizgi” olarak adlandırılan, ateşkes kapsamında İsrail güçlerinin çekildiği hattın ötesinde gerçekleşen bombardımanlarda, son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti, 619 kişi yaralandı.

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana can kaybı 69 bin 176’ya, yaralı sayısı 170 bini geçti.

Kaynak: Dış Haberler

Yunanistan’da eski Başbakan Miçotakis’e patladı! "Türkiye konusunda sus artık"ABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’ın emriyle 2 gemi vuruldu! Çok sayıda ölü var - DünyaTrump’ın emriyle 2 gemi vuruldu! Çok sayıda ölü varFransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy serbest bırakıldı - DünyaSarkozy davasında sürpriz karar! Fransa ayaklandı4 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz vatandaşından dikkat çeken sözler! Sosyal medyada gündem oldu - Dünya4 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz vatandaşından dikkat çeken sözler! Sosyal medyada gündem olduABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var - DünyaABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü varYunanistan’da eski Başbakan Miçotakis’e patladı! "Türkiye konusunda sus artık" - Dünya"Türkiye konusunda sus artık"Fransa'nın eski lideri Sarkozy hapisten seslendi! "Çok zor şartlarda yaşıyorum" - DünyaFransa'nın eski lideri Sarkozy hapisten seslendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...