ABD'de mezuniyet töreninde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Lincoln Üniversitesi'nde mezunlar günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Chester County Bölge Savcısı Chris de Barrena-Sarobe, saldırının üniversitenin Uluslararası Kültür Merkezi önünde, futbol maçının ardından düzenlenen kutlamalar sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Barrena-Sarobe, “Bu yıkıcı bir geceydi. Kaotik bir manzaraydı ve insanlar her yöne kaçıştılar.” dedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, İKİNCİ SALDIRGAN ARANIYOR

Savcı, olayla bağlantılı bir kişinin üzerinde ateşli silah bulunarak gözaltına alındığını, ancak ikinci bir tetikçinin olabileceğini belirtti. Yetkililer, saldırının planlı bir toplu katliam olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını iletti.

FEDERAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Barrena-Sarobe, “Federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin tüm gücüyle soruşturma yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ise X hesabından yaptığı açıklamada, “Lincoln Üniversitesi’ndeki saldırıyla ilgili bilgilendirildim, üniversite topluluğuna desteğimizi sunuyoruz.” dedi.

ABD'DE ART ARDA SİLAHLI SALDIRILAR

Lincoln Üniversitesi’ndeki olay, son haftalarda ülkede yaşanan bir dizi toplu silahlı saldırının son halkası oldu. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Carolina’da düzenlenen bir başka saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ağır yaralanmıştı.

TARİHİ SİYAHİ ÜNİVERSİTE HEDEF ALINDI

184 yıllık bir geçmişe sahip Lincoln Üniversitesi, ABD’deki en eski siyahi yükseköğretim kurumlarından biri olarak biliniyor. Valilik saldırının ardından kampüste güvenlik önlemlerini artırdı.