Büyük operasyon! 4 milyon liralık kaçak ürün ve uyuşturucu ele geçirildi

Büyük operasyon! 4 milyon liralık kaçak ürün ve uyuşturucu ele geçirildi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta 3-9 Kasım tarihleri arasında toplam 81 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 1 kişi de tutuklandı. Operasyonlarda piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürün ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda;

50,90 gram metamfetamin, 1,81 gram esrar, 3,22 gram skunk, 2,12 gram eroin, 1,26 gram kokain, 3,31 gram sentetik kannabinoid, 1 adet sentetik ecza, 3 adet av tüfeği, 4 adet bong aparatı, 6 bin 294 paket kaçak sigara, 6 kilogram kaçak tütün, 210 adet puro, bin 440 paket elektronik sigara tütünü, 13 akıllı cep telefonu, 77 şişe ve kutu içinde kaçak alkol, 60 elektronik sigara, 3 bin 839 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu bildirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında 81 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

 

