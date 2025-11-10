Brighton duyurdu: Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'na bir ödül daha

Premier Lig'in 11'inci haftasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu. Mücadele 0-0 sonuçlanırken; ev sahibi 17, Brighton ise 16 puana yükseldi.

13 MAÇTA 936 DAKİKA

Brighton'da maça ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 10’u Premier Lig olmak üzere toplam13 maçta forma giyen ve 936 dakikada görev yapan yıldız oyuncu, 90 dakikanın ardından önemli bir ödüle layık görüldü.

"MA Ç IN OYUNCUSU Ö D Ü L Ü N Ü B İ R DEFA DAHA KAZANIYOR "

Brighton, Ferdi Kadıoğlu’nun taraftarlar tarafından 'Crsytal Palace maçının en iyi oyuncusu' seçildiğini duyurdu.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ferdi, maçın oyuncusu ödülünü bir defa daha kazanıyor" denildi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki milli futbolcu, ligin 5'inci haftasında oynanan Tottenham maçının ardından da bu ödüle layık görülmüştü.