Galatasaray'dan açıklama: Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira'nın son durumu
İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ün sakatlıkları sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçını tamamlayamayan orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira hakkında açıklama yaptı.
Süper Lig lideri sarı-kırmızılılar, 12'nci hafta mücadelesinde beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. Sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'den yararlanamayan Galatasaray, deplasmandaki Kocaelispor maçını tamamlayamayan Lucas Torreira ile ilgili bilgilendirme yaptı.
"YORGUNLUK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI"
Galatasaray'ın açıklaması şöyle:
"Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."
15 MAÇTA BİR GOL
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 15 maçta süre alan Uruguaylı orta saha oyuncusu, bir defa gol sevinci yaşadı.
