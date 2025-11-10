Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'dan açıklama: Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira'nın son durumu

Galatasaray'dan açıklama: Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira'nın son durumu

İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ün sakatlıkları sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçını tamamlayamayan orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig lideri sarı-kırmızılılar, 12'nci hafta mücadelesinde beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. Sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'den yararlanamayan Galatasaray, deplasmandaki Kocaelispor maçını tamamlayamayan Lucas Torreira ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Galatasaray'dan açıklama: Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira'nın son durumu - 1. Resim

"YORGUNLUK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI"

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."

15 MAÇTA BİR GOL

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 15 maçta süre alan Uruguaylı orta saha oyuncusu, bir defa gol sevinci yaşadı.

