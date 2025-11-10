Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Kocaelispor kazandı, ortalık fena karıştı! Galatasaray'ın 'utanmazlık' tepkisine Recep Durul'dan cevap

Kocaelispor kazandı, ortalık fena karıştı! Galatasaray'ın 'utanmazlık' tepkisine Recep Durul'dan cevap

- Güncelleme:
Kocaelispor kazandı, ortalık fena karıştı! Galatasaray&#039;ın &#039;utanmazlık&#039; tepkisine Recep Durul&#039;dan cevap
Kocaelispor, Galatasaray, Süper Lig, Metin Öztürk, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor, sahasında lider Galatasaray'ı 1-0 yendi. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Recep Durul, maç sonu yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekti. Olay sözler sonrası Durul'dan yeni bir açıklama geldi.

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor,konuk ettiği Galatasaray'ı Dan Agyel'in 45'inci dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Körfez ekibinin başkanı Recep Durul'un karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama gündem oldu.

Kocaelispor kazandı, ortalık fena karıştı! Galatasaray'ın 'utanmazlık' tepkisine Recep Durul'dan cevap - 1. Resim

"ADALETSİZLİK BAŞKA TAKIMLARI BİR YERLERE GETİRMİŞTİ"

Lider Galatasaray'a bu sezon ilk yenilgisini tattıran Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, "Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Nepotizmi, yani kayırmacılığı Türk futbolundan temizledik. Hakemler bugün adaletli davrandı, adaletsizlik başka takımları bir yerlere getirmişti” ifadelerini kullandı.

"NEFRET DİLİ"

Galatasaray Kulübüİkinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Durul'un sözlerine sert tepki gösterdi. Öztürk, "Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir" dedi.

Kocaelispor kazandı, ortalık fena karıştı! Galatasaray'ın 'utanmazlık' tepkisine Recep Durul'dan cevap - 2. Resim
Metin Öztürk

"HADDİNİ BİLECEK"

A Spor'a konuşan Abdullah Kavukcu, "Yanlış bir açıklama yaptı. Galatasaray olarak bu şekilde açıklamalara sessiz kalmayacağız.1'inci Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz" şeklinde konuştu.

Kocaelispor kazandı, ortalık fena karıştı! Galatasaray'ın 'utanmazlık' tepkisine Recep Durul'dan cevap - 3. Resim

"GALATASARAY İÇİN BİR ŞEY DEMEDİM"

Yeşil-siyahlı kulübün başkanı, çok konuşulan 'adaletsizlik' ve 'kayırmacılık'çıkışınınGalatasaray camiasının tepkisini çekmesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

'Beyaz Futbol' programına konuşan Recep Durul, "Ben takım ismi vermedim, Galatasaray için bir şey demedim, sadece bir takımdan bahsetmedim. 'Başka takımları itekledi' diyorum. Başka takım demiyorum. Çoğul konuşuyorum. Veya başka takımları düşürdü. Bir takıma yönelik konuşmadım. Türk futbolunun adil ve şeffaf yönetilmesi gerektiğini açıkladım" değerlendirmesini yaptı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

