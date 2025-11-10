Kocaelispor kazandı, ortalık fena karıştı! Galatasaray'ın 'utanmazlık' tepkisine Recep Durul'dan cevap

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor,konuk ettiği Galatasaray'ı Dan Agyel'in 45'inci dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Körfez ekibinin başkanı Recep Durul'un karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama gündem oldu.

İlgili Haber Okan Buruk kendi doğrusunu reddetti: Icardi'yi kaybetmemek için Galatasaray'a kaybettirdi

"ADALETS İ ZL İ K BA Ş KA TAKIMLARI B İ R YERLERE GET İ RM İŞ T İ "

Lider Galatasaray'a bu sezon ilk yenilgisini tattıran Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, "Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Nepotizmi, yani kayırmacılığı Türk futbolundan temizledik. Hakemler bugün adaletli davrandı, adaletsizlik başka takımları bir yerlere getirmişti” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Mauro Icardi, Kocaeli'de sıfır çekti! 'Bunun adı intihar'

"NEFRET D İ L İ "

Galatasaray Kulübüİkinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Durul'un sözlerine sert tepki gösterdi. Öztürk, "Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir" dedi.

Metin Öztürk

"HADDİNİ BİLECEK"

A Spor'a konuşan Abdullah Kavukcu, "Yanlış bir açıklama yaptı. Galatasaray olarak bu şekilde açıklamalara sessiz kalmayacağız.1'inci Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY İ Ç İ N B İ R Ş EY DEMED İ M "

Yeşil-siyahlı kulübün başkanı, çok konuşulan 'adaletsizlik' ve 'kayırmacılık'çıkışınınGalatasaray camiasının tepkisini çekmesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

'Beyaz Futbol' programına konuşan Recep Durul, "Ben takım ismi vermedim, Galatasaray için bir şey demedim, sadece bir takımdan bahsetmedim. 'Başka takımları itekledi' diyorum. Başka takım demiyorum. Çoğul konuşuyorum. Veya başka takımları düşürdü. Bir takıma yönelik konuşmadım. Türk futbolunun adil ve şeffaf yönetilmesi gerektiğini açıkladım" değerlendirmesini yaptı.