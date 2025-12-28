Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda yetiştirilen çekirdeksiz Crimson üzümü, soğuk hava koşullarına rağmen asmada uzun süre tazeliğini koruması ve gevrek yapısıyla kış aylarında da sofralarda yer alıyor. Yaz aylarından bu yana kilosunun 50 liranın altına düşmediği belirtilen üzüm, dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 15-20 yıldır yetiştirilen pembe çekirdeksiz üzüm türü Crimson, az ilaçlama gerektirmesi ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Başta Sultaniye üzüm olmak üzere dokuz çeşit üzüm arasında yer alan Crimson üzümü, soğuk hava şartlarına rağmen en dayanıklı üzüm çeşitlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Soğuğa meydan okuyan üzüm: Crimson asmada tazeliğini koruyor

Örtü altında yetiştirilmemesine rağmen dayanıklı yapısıyla kış aylarında da pazarlarda taze olarak yer alan Crimson üzümünün, yaz aylarından bu yana kilosunun 50 liranın altına düşmediği ifade ediliyor. Raf ömrünün uzun olmasına rağmen veriminin düşük olması nedeniyle üretiminin yaygınlaşmadığı belirtiliyor.

"BAĞLARDA ÖRTÜ ALTINDA OLMADAN BİLE TAZELİĞİNİ KORUYABİLMEKTEDİR"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Cripson üzümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Crimson üzümü gerçekten gevrek ve çekirdeksiz bir üzüm türüdür. Pazarı vardır ancak veriminin az olması nedeniyle bölgemizde sınırlı sayıda üretici tarafından yetiştirilmektedir. Yeni yıla yaklaşmamıza rağmen bağlarda, örtü altında olmadan bile tazeliğini koruyabilmektedir" dedi.

"KIŞ MEVSİMİNDE BİLE ÜZÜM TOPLAMAK MÜMKÜN"

Crimson üzümü yetiştiren üretici Serhat Akkaya ise üzüm sezonunun sona erdiğini belirterek, "Bağımdaki Crimson üzümlerinden ayırdığım asmalardan topladığım üzümleri poşetleyerek konu komşuma ve arkadaşlarıma hediye ediyorum. Kış mevsiminde bile asmadan taze üzüm toplamak mümkün" diye konuştu.

