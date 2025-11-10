Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? Son dakika turkiye.gov.tr eDevlet kapısı sitesine giriş sağlanamıyor

- Güncelleme:
Türkiye genelinde e-Devlete giriş yapmak isteyen vatandaşlar, başta SGK işlemleri olmak üzere, adli sicil sorgulamaları, ÖSYM sonuçları ya da TOKİ başvuruları gibi konularda erişim sağlayamıyor. Sosyal medyada ise hızlı bir şekilde "e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor?" sorusu gündeme geldi.

Birçok kullanıcı e-Devlet'e girerken erişim sorunu yaşamaya başladı. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapmaya çalıştıklarında hata aldıklarını bildiriyor.

Sorunun neden kaynaklandığı bilinmezliğini korurken, "e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor?" sorularına cevap aranıyor. 

E- DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

e-Devlet'in çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Sorunun kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor.

e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar, "Sistemde yaşanan bir teknik aksalık sebebiyle işleminiz tamamlandı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. 

Yaşanan erişim sorunun, bugün başlayan TOKİ'nin 500 bin konut projesine yoğun ilgi nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet'e yaşanan erişim sorununun, sisteme aynı anda çok sayıda kullanıcının giriş yapmaya çalışmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

TOKİ'nin 500 bin konut proje başvurlarının bugün başlamsıyla yoğunluk oluştuğu ve sistemin bu nedenle geçici aksaklıklara yol açtığı öne sürülüyor.

e-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI NE ZAMAN AÇILIR, DÜZELİR?

Bugün TOKİ başvurularının başlamasıyla sistemde yoğunluk oluşmuştur. Kullanıcılar, sosyal medyada “e-Devlet neden açılmıyor?” sorusunu arama motorlarında sorgulatıyor. e-Devlet'te yaşanan teknik aksaklık ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

