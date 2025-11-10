Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi
İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? MEB’in açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle ikinci dönem tatil tarihleri belli oldu. İşte öğrencilerin merak ettiği ara tatil ve karne günü detayları.

Okullarda ara tatillerin hangi tarihler arasında yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. İlk ara tatilin 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlamasıyla birlikte, ikinci ara tatil tarihleri de merak ediliyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi.

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi - 1. Resim

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

MEB’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre yarıyıl tatili 16 Ocak 2026 Cuma günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Okullar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi - 2. Resim

MEB 2025-2026 ARA TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi şu şekilde:

  • 16 Ocak 2026: Yarıyıl tatili başlıyor

  • 30 Ocak 2026: Yarıyıl tatili sona eriyor

  • 16 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili başlıyor

  • 20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili sona eriyor

