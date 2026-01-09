Trump, Şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray’da görüşeceğini açıkladı. Trump, Maduro’nun devrilmesi ve Venezuela’ya müdahalenin ardından “sıradaki hedef” olarak Kolombiya'yı işaret etmişti.

ABD’nin Venezuela’da Nicolás Maduro iktidarına müdahalesi ve ülkenin fiilen kontrolünü ele geçirmesinin ardından bölgede tansiyon düşmüyor. Washington’un bir sonraki hedefinin Kolombiya olabileceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray’da Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile görüşeceğini duyurdu.

Görüşme duyurusu Petro'nun verdiği röportajdan hemen sonra geldi. Kolombiya lideri, ABD’nin ülkesine yönelik askeri operasyon ihtimalini yorumladı ve bu olasılığı “artık gerçek bir tehdit” olarak gördüğünü söyledi. ABD’nin diğer ülkeleri “imparatorluğunun bir parçası” gibi gördüğünü vurgulayan Petro, Washington’un dünyaya hükmetme isteğinden giderek içe kapanmaya doğru savrulduğunu belirtti.

Venezuelanın ardından Kolombiyayı hedef göstermişti: Trump, Petro ile görüşecek

TRUMP İLE ÖNCEKİ KONUŞMASINA DEĞİNDİ

Trump ile 8 Ocak'ta yaptıkları telefon görüşmesinin detaylarına değinen Petro, görüşmenin 1 saatten az sürdüğünü, çoğunlukla kendisinin konuştuğunu ifade etti.

Petro, ayrıca Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılığı, Kolombiya'nın Venezuela hakkındaki görüşleri ve Latin Amerika'da ABD ile ilgili yaşanan gelişmeleri telefon görüşmesinde ele aldıklarını dile getirdi.

HER ŞEY GÖRÜŞMELERE BAĞLI

ABD göçmenlik polisi Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin faaliyetlerini de eleştiren Petro, kurumun artık sadece Latin Amerikalılara zulmetmekle kalmadığını, aynı zamanda ABD vatandaşlarını da öldürdüğü bir noktaya geldiğini söyledi.

Petro, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesinin ardından Washington'ı "petrol ve kömür yüzünden savaş aramakla" suçlayarak, "ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeseydi dünyada savaşların olmayacağını, dünya ve Güney Amerika ile ilişkilerin daha demokratik ve barışçıl olacağını, Venezuela meselesinin de bununla ilgili olduğunu" ifade etti.

Trump'ın söylemlerinin "gerçek bir tehdit" boyutuna ulaştığını dile getiren Petro, "(Tehdidin) Ortadan kaldırılması olasılığı, devam eden görüşmelere bağlı" diye konuştu.

"SAVUNMA SİSTEMİMİZ BİLE YOK"

Petro, ABD'nin olası bir saldırı düzenlemesi halinde ülkesinin kendini nasıl savunacağına ilişkin soru üzerine, bunun diyalog yoluyla çözülmesini tercih ettiğini ve bu konuda çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Tarihin, ülkesinin büyük ordulara nasıl cevap verdiğini gösterdiğine işaret eden Petro, "Bu, elimizde olmayan silahlarla büyük bir orduya karşı koyma meselesi değil. Hatta hava savunma sistemimiz bile yok. Bunun yerine her zaman yaptığımız gibi halkımıza, dağlarımıza ve ormanlarımıza güveniyoruz." dedi.

Petro, Venezuela'nın uzun yıllardır çeşitli istihbarat teşkilatlarının müdahalesine maruz kaldığını vurguladı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Venezuela'daki gibi Kolombiya'da da "gizli eylemler" yürütmesinden korkup korkmadığına dair soruyu doğrudan cevaplamayan Petro, Trump'ın kendisine yönelik "kokain üretmeyi ve ABD'ye satmayı seven hasta bir adam" nitelendirmesine karşı çıktı.

Petro, "20 yıldır uyuşturucu kartellerine karşı mücadele ediyorum. Bu mücadele ailemin sürgüne gitmesine neden oldu." ifadesini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

