Kariyerini ülkesinde sürdüren Brezilyalı yıldız Neymar, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Brezilya ekibi Santos'ta forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Real Madrid'de oynayan Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullanan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığını söyledi.

"DÜNYADAKİ EN İYİ ORTA SAHA OYUNCUSU"

Arda Güler'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen Neymar, "Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu" şeklinde konuştu.

Neymar, Fenerbahçe formasını imzalıyor

FENERBAHÇE VE GALATASARAY CEVABI

Türkiye'den hangi takımları bildiği sorulan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığını söyledi. Sarı lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza'nın hayranı olduğunu belirten yıldız isim, Alex nedeniyle Fenerbahçe'yi bildiğini kaydetti.

