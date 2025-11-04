MEB ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav takvimi belli oldu

MEB, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ortak yazılı sınavlara ilişkin takvimi duyurdu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 7, 8 ve 9. sınıfları kapsayan ortak sınavlar Kasım ayında uygulanacak.

MEB ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ortak sınavlar Kasım ayında gerçekleştirilecek. MEB tarafından paylaşılan takvime göre 7. sınıf Türkçe sınavı 4 Kasım 2025 Salı, 8. sınıf Türkçe sınavı 5 Kasım 2025 Çarşamba, 9. sınıf Matematik sınavı ise 6 Kasım 2025 Perşembe günü yapılacak. Sınavlara ülke genelinde 3 milyonu aşkın öğrencinin katılması bekleniyor.

Sınav evrakları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kapalı güvenlik poşetleri ile okullara ulaştırılacak. Böylece uygulamanın tüm okullarda eş zamanlı ve güvenli bir şekilde yapılması sağlanacak.

MEB ORTAK YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

Bu yıl ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli test soruları yerine açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Yeni uygulama ile öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, problem çözme ve düşünme becerilerinin daha kapsamlı ölçülmesi amaçlanıyor.

Değerlendirme süreci ise okul yönetimi tarafından belirlenecek şekilde ilgili ders öğretmenleri, zümre öğretmen kurulları veya gerektiğinde komşu okul öğretmenleri tarafından yapılacak. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin eksik ve güçlü yönleri analiz edilecek ve öğretmenler öğrencilere birebir geri bildirim sağlayacak.

MAZERET SINAVLARI TARİHİ

Sınava geçerli mazeret nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı 18 Kasım 2025 Salı günü yapılacak. Velilerin, öğrencinin sınava katılamama gerekçesini en geç 5 iş günü içinde okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Mazeret sınavları okul idareleri tarafından takip edilecek ve uygulanacak.

ORTAK SINAVLARDA HANGİ DERSLERDEN SINAV YAPILACAK?

1. dönem ortak yazılı sınavlar 7. sınıf Türkçe, 8. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Matematik derslerinden yapılacak. İlerleyen dönemde diğer sınıf düzeylerinde de ortak sınav uygulamasının genişletilmesi planlanabilir.