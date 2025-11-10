Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TOKİ 500 bin sosyal konuta vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi başvurabilir mi?

Türkiye genelinde hayata geçirilecek TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sağlıyor. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapabilecek. Projede emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrılırken "TOKİ 500 bin sosyal konuta vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi başvurabilir mi? " sorusu gündeme geldi.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurula 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Vatandaşlar başvurularını Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden, ayrıca e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Başvuru bedeli 5 bin TL olarak açıklandı. Proje kapsamında yapılacak konutlar 2+1 ve 1+1 olarak tasarlanacaktır. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUTA VEFAT EDEN EMEKLİNİN EMEKLİ OLMAYAN EŞİ BAŞVURABİLİR Mİ? 

Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan emekli kimlik belgesi ya da emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden başvuranlar, sözleşme aşamasında bu belgeyi ibraz edecekler.

Projede yer alacak konutlar 2+1 ve 1+1 olarak yapılacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Konut fiyatları 1 milyon 800 bin liradan başlarken, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satış yapılacak. Taksitler, İstanbul’da 7 bin 313 TL’den, diğer illerde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak.

