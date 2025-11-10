TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

TOKİ 500 bin konutta ilk başvurular başladı. Proje kapsamında inşaa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa çıkacak.

80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşan evlerde konutların fiyatı ve taksit tutarları illere göre farklılık gösterecek. TOKİ taksitleri sözleşme imza atıldıktan hemen sonra gerçekleşecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından belirlenen resmi takvimde sözleşme imzalama sürece ve taksit ödemelerinin başlangıç tarihi netleşti.

TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi Şubat ayından itibaren imzalanmaya başlayacak. TOKİ sosyal konut taksitleri ise sözleşme imzalandıktan bir ay sonra ödenecek.