10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersin'de sular ne zaman gelecek?
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım 2025 tarihinde 4 ilçeye planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) 10 Haziran tarihli su kesintisi programı hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Planlı kesinti programına göre, Mezitli, Yenişehir, Anamur ve Erdemli lçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak.
BUGÜN MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün Mersin'in Mezitli, Yenişehir, Anamur ve Erdemli ilçelerinin bazı mahallelerinde kesilen suların kısa süre içinde geri gelmesi bekleniyor.
10 KASIM MESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
MESKİ, kesintilerin nedeni, başlangıcı ve sona ereceği saat gibi bilgileri resmi internet adresi üzerinden güncel olarak paylaşmaktadır.
