Haberler > Haberler > 10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersin'de sular ne zaman gelecek?

10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersin'de sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersin&#039;de sular ne zaman gelecek?
Mersin, Su Kesintisi, Mezitli, Yenişehir, Anamur, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım 2025 tarihinde 4 ilçeye planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) 10 Haziran tarihli su kesintisi programı hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Planlı kesinti programına göre, Mezitli, Yenişehir, Anamur ve Erdemli lçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak.

10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersinde sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

BUGÜN MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün Mersin'in Mezitli, Yenişehir, Anamur ve Erdemli ilçelerinin bazı mahallelerinde kesilen suların kısa süre içinde geri gelmesi bekleniyor.

10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersinde sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

10 KASIM MESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

MESKİ, kesintilerin nedeni, başlangıcı ve sona ereceği saat gibi bilgileri resmi internet adresi üzerinden güncel olarak paylaşmaktadır. 

10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersinde sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

MEZİTLİ - DOĞLU, ŞAHİN TEPESİ

10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersinde sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

YENİŞEHİR - İNSU

10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersinde sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

MEZİTLİ - DENİZ, HÜRRİYET

10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersinde sular ne zaman gelecek? - 6. Resim

ANAMUR - ALATAŞ, KIZILALILER

10 Kasım MESKİ su kesintisi! Bugün Mersinde sular ne zaman gelecek? - 7. Resim

ERDEMLİ - KOYUNCU

ERDEMLİ - ALATA

Kaynak: Türkiye Gazetesi

