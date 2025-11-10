Tanker değişiminde halat koptu! 2 işçi aşağı böyle düştü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şırnak'ta bir tırın tanker değişimi sırasında halat koptu. Biri ağır 2 işçi yaralanırken kopma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Kizir mevkiinde 7 Kasım günü bir tırın tanker değişimi sırasında vincin halatının kopması sonucu H.C. ve C.C., yaralandı.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan C.C., Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.
ANBEAN KAMERADA
Vinç halatının kopma anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar