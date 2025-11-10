Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Tanker değişiminde halat koptu! 2 işçi aşağı böyle düştü

Tanker değişiminde halat koptu! 2 işçi aşağı böyle düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta bir tırın tanker değişimi sırasında halat koptu. Biri ağır 2 işçi yaralanırken kopma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Kizir mevkiinde 7 Kasım günü bir tırın tanker değişimi sırasında vincin halatının kopması sonucu H.C. ve C.C., yaralandı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan C.C., Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ANBEAN KAMERADA

Vinç halatının kopma anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

