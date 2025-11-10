Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, il yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağını bildirdi. Duran, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin ele alınacağını ifade etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'ye geliyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 13 Kasım 2025'te Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
KIBRIS MESELESİ VE KKTC-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ MASADA OLACAK
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."
KKTC'DEKİ SEÇİMLER
KKTC'de 19 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.