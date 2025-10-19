Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı: KKTC'nin hakkını savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı: KKTC'nin hakkını savunmaya devam edeceğiz

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman'a yönelik tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamalar bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA OLACAĞIZ"

Adada KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'EGEMENLİK' VURGUSU 

Erdoğan "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

