Hamas ateşkes için Mısır'da! İsrail ise acımasız katliamlarına devam ediyor...

Hamas heyeti, grup lideri Halil el-Hayya’nın başkanlığında, Gazze’deki İsrail hava saldırılarının ardından ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere Pazar günü Mısır’a geldi.

Heyet yaptığı açıklamada, ziyaretin İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmeyi amaçladığını belirtti.

İSRAİL KATLİAMLARIMA DEVAM ETTİ

Pazar günü, ateşkese rağmen Gazze Şeridi genelinde gerçekleşen İsrail hava saldırılarında en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Hamas’ı güneydeki Refah kentinde askerlerine saldırmakla suçlarken, grup bu iddiayı reddetti ve ateşkes anlaşmasına tam bağlılıklarını yineledi.

Ateşkes ve esir takas anlaşması, 10 Ekim’de ABD Başkanı Trump’ın sunduğu aşamalı plana dayanarak İsrail ile Hamas arasında imzalanmıştı. Birinci aşama, İsrailli esirlerin Filistinli tutuklular karşılığında serbest bırakılmasını içeriyordu. Plan ayrıca Gazze’nin yeniden inşasını ve Hamas’ın dışında yeni bir yönetim mekanizmasının kurulmasını öngörüyordu.

Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in gerçekleştirdiği soykırım niteliğindeki savaşta Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 68.200 kişi hayatını kaybetti ve 170.200’den fazla kişi yaralandı.