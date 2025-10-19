İsrail ateşkesi bozmak için yeni bahane uydurdu: Gazze’ye saldırılar başladı

Gazze’de kırılgan ateşkes yeniden tehlikede.

İsrail ordusu Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze’ye saldırı başlattı.

BEN-GVİR'DEN NETANYAHU'YA ÇAĞRI: SAVAŞI YENİDEN BAŞLAt

İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya seslenerek, ordunun Gazze’de savaşı yeniden başlatması çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hamas ateşkesi ihlal etti, artık sabrın zamanı değil” ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Filistinli yetkililer ise Hamas’ın ateşkese bağlı kaldığını, İsrail’in saldırılar için önceden planladığı bir gerekçeyi devreye soktuğunu ifade etti.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze barış anlaşmasının garantör devletlerine gönderdiği bildiride, “Hamas’ın Gazze sakinlerine yönelik ateşkes ihlali niyeti olduğuna dair güvenilir raporlar” aldıklarını iddia etti.

Washington yönetimi, bu iddiaların doğrulanması halinde “Gazze sakinlerini korumak için önlem alınacağını” paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...