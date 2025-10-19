Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail ateşkesi bozmak için yeni bahane uydurdu: Gazze’ye saldırılar başladı

İsrail ateşkesi bozmak için yeni bahane uydurdu: Gazze’ye saldırılar başladı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail ateşkesi bozmak için yeni bahane uydurdu: Gazze’ye saldırılar başladı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı bombaladı.

Gazze’de kırılgan ateşkes yeniden tehlikede.

İsrail ordusu  Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze’ye saldırı başlattı.

BEN-GVİR'DEN NETANYAHU'YA ÇAĞRI: SAVAŞI YENİDEN BAŞLAt

İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya seslenerek, ordunun Gazze’de savaşı yeniden başlatması çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hamas ateşkesi ihlal etti, artık sabrın zamanı değil” ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Filistinli yetkililer ise Hamas’ın ateşkese bağlı kaldığını, İsrail’in saldırılar için önceden planladığı bir gerekçeyi devreye soktuğunu ifade etti.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze barış anlaşmasının garantör devletlerine gönderdiği bildiride, “Hamas’ın Gazze sakinlerine yönelik ateşkes ihlali niyeti olduğuna dair güvenilir raporlar” aldıklarını iddia etti.

Washington yönetimi, bu iddiaların doğrulanması halinde “Gazze sakinlerini korumak için önlem alınacağını” paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor! Cevapsız mesajlar artık sınıra takılacakHasat başladı, bereket yağdı! 500 tonu buluyor, İstanbul, Ankara, Tekirdağ'a gidiyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa köyü ilan açtı! Taşınacaklara para dağıtılıyor - DünyaBu köye taşınan her ay maaş alacak! Avrupa ülkesi ilan açtıDünyanın 2. zengini Ellison servetinde rekor kayıp! Bir günde 24 milyar dolar buhar oldu - DünyaDünyanın en zengin kişisinin serveti eridiABD’de milyonlar isyanda! 2.500 şehirde ‘Krallara Hayır’ mitingi düzenlendi - DünyaABD’de milyonlar isyanda!Savaş bitmeden salgın başladı! Kolera ülkeyi ele geçirdi, 3000'den fazla ölü var - DünyaKolera ülkeyi ele geçirdi, 3000'den fazla ölü varF-35 ve nükleer üslerin gizli dosyaları sızdı! Rus hackerlar İngiltere’de 8 askeri üssü vurdu - DünyaF-35'in gizli dosyaları ifşa olduTürkiye devreye girdi! Afganistan ve Pakistan ateşkeste anlaştı - DünyaTürkiye devrede! İki ülke ateşkeste anlaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...