İstanbul&#039;da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Kasım 2025 BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul kesinti listesi
11 Kasım 2025 Salı günü İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyurulan listeye göre bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektriklerin kesileceği bölgeler açıklandı. İstanbul elektrik kesintisi bitiş saati araştırılıyor.

İstanbul’da 11 Kasım Salı günü gerçekleşecek elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda planlı bakım, arıza ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere elektrik verilemeyecek. Elektrikler hangi ilçelerde kesilecek ve kesinti ne zaman sona erecek araştırılıyor.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul genelinde duyurulan elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gün içerisinde belirli saat aralıklarında uygulanıyor. Kesintilerin süresi ilçe ve mahallelere göre değişiklik göstereceğinden vatandaşların AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitelerini takip etmesi öneriliyor. Çoğu bölgede kesintilerin aynı gün içerisinde tamamlanması ve elektriklerin planlanan saatlerde geri verilmesi bekleniyor.

İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Kasım 2025 BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul kesinti listesi - 1. Resim

Anadolu Yakası’ndaki kesintiler AYEDAŞ, Avrupa Yakası’ndaki kesintiler ise BEDAŞ tarafından yönetiliyor. Kesinti detaylarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın sorgulama ekranları üzerinden elektriklerin yeniden geleceği saatleri görüntüleyebilir.

İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Kasım 2025 BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul kesinti listesi - 2. Resim

11 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Anadolu Yakası’nda belirlenen bölgelerde tesis yenileme, bakım ve arıza çalışmaları gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, planlı kesintilere ilişkin güncel duyurulara AYEDAŞ’ın resmi web sitesindeki “Kesinti Sorgulama” bölümünden ulaşabiliyor. İstanbul’un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisinin uygulanacağı duyuruldu.

İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Kasım 2025 BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul kesinti listesi - 3. Resim

Avrupa Yakası’ndaki planlı kesintiler ise BEDAŞ tarafından yürütülüyor. “www.bedas.com.tr” adresindeki “Planlı Kesintiler” bölümünden ilçe, mahalle ve sokak bazında detaylı kesinti listesine erişilebiliyor. Dileyen kullanıcılar BEDAŞ mobil uygulaması veya 186 çağrı hattı üzerinden de anlık bilgi alabiliyor. Bu kapsamda elektriklerin gün içinde belirlenen saate göre yeniden verilmesi hedefleniyor.

