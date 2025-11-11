Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uruguay'dan Bandırma'ya gelen gemide kriz! Koku ilçeyi kapladı, hayvanlar mahsur kaldı

Balıkesir'in Bandırma açıklarında demirleyen Spiridon-II isimli gemide, Uruguay'dan getirilen damızlık büyükbaş hayvanların kötü koşullarda tutulduğu iddia edildi. Gemiye yem, saman ve su takviyesi yapılırken bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı, güvertede ise ölü ineklerin bulunduğu ileri sürüldü. Gemiden yayılan kötü koku ve sinek istilası çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Gemi, 22 Ekim'den bu yana usulsüzlük iddiaları nedeniyle tahliye edilememiş durumda.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında demirleyen Spiridon-II isimli gemi yem, saman ve su takviyesi için Bandırma Çelebi limanına yanaştığında endişe verici görüntüler kaydedildi.

GÜVERTEDE ÖLÜ İNEK İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, Uruguay'dan Türkiye'ye damızlık büyükbaş hayvan taşıyan gemiye dün saman, yem ve su yüklemesi yapıldı. Ancak bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı, güverte üzerinde bulunan beyaz torbalarda ölü ineklerin bulunduğu iddia edildi.

ÇEVREYİ KÖTÜ KOKU KAPLADI, SİNEKLER İSTİLA ETTİ

Açık kaynaklarda varış limanı olarak Bandırma Limanı görünen gemide yaşanan bu durum, hayvan refahı ve sağlık şartları konusunda ciddi soru işaretlerine neden oldu. Bandırma açıklarında demirli gemiden yayılan yoğun kötü koku ve sinek istilası, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

"HAYVANLARIN HALİ İÇLER ACISI"

Vatandaşlar, hayvanların uzun süredir kapalı şartlarda tutulduğunu belirterek, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istedi. Bölge sakinleri, "Gemi günlerdir burada bekliyor, kokudan durulmuyor. Hayvanların hali içler acısı." diyerek duruma tepki gösterdi.

Yetkililerden, hayvanların sağlık durumu, karantina süreci ve ölümlerle ilgili iddialar hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

USULSÜZLÜK İDDİALARI NEDENİYLE GEMİ TAHLİYE EDİLMEMİŞTİ

Öte yandan, Spiridon-II isimli gemi 22 Ekim 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı'na gelmiş, beraberinde 2 bin 901 adet damızlık büyükbaş hayvan getirmişti. Karantina ve tahliye sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiaları nedeniyle geminin tahliyesine izin verilmemiş, süreç giderek krize dönüşmüştü.

Yaşanan krizin uzaması nedeniyle 14 farklı alıcı firma mağduriyet yaşarken, şirket sahipleri sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

