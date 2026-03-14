İspanya Başbakanı Sanchez ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze konusundaki ortak ve kararlı duruşu, Almanya’nın radarına takıldı. Alman basını Türkiye’deki yükselen "İspanya hayranlığını" mercek altına alırken, İspanyol medyası Türk halkının sevgisini iki ülke arasında "tarihi bir güven tazelemesi" olarak duyurdu.

Savunma sanayii, turizm ve ekonomi alanlarında hızla derinleşen Türkiye–İspanya ilişkileri, Avrupa basınının markajına girdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin ve ABD İran Savaşı konusunda yaptığı açıklamalar Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından olumlu karşılık bulmuştu.

Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan "Sanchez" övgüleri, kısa sürede dijital bir sevgi gösterisinden öteye geçerek Ankara ve Madrid hattında sarsılmaz bir dostluk köprüsü kurdu.

Avrupa basınında Türkiye-İspanya fırtınası: Artık saklanamaz bir gerçek, çelikten bir vicdan kalesi kuruldu

"MADRİD VE ANKARA SANDIĞINIZDAN DAHA YAKIN"

Almanya’nın köklü gazetelerinden Berliner Zeitung, Madrid ve Ankara arasındaki benzersiz uyumu çarpıcı bir analizle okuyucularına sundu.

Gazete, Türk halkının İspanya’ya olan hayranlığını şu sözlerle kaydetti:

"İspanya’nın İran krizindeki onurlu tutumu Türkiye’de büyük bir beğeni topluyor. Madrid ve Ankara’nın jeopolitik açıdan ne kadar şaşırtıcı derecede yakın olduğu artık saklanamaz bir gerçek. Türk stadyumlarından sosyal medyaya kadar her yerde İspanya’ya karşı coşkulu bir sevgi seli var."

İki ülkenin sadece siyasi söylemlerde değil, savunma hattında da ayrılmaz bir bütün olduğu aktarıldı:

"Güncel siyasi tartışmaların ötesinde de İspanya ve Türkiye, kamuoyundaki söylemlerde sıklıkla göründüğünden daha sıkı bir bağa sahip. Sadece bir sempati diyemeyiz, İspanyol Patriot sistemlerinin Türkiye’nin güvenliğini sağlamasıyla perçinlenen çelikten bir ortaklıktır. İki ülke, Akdeniz’in güvenliğini beraber inşa ediyor. NATO bünyesinde İspanya, yıllardır Türk hava sahasının güvenliğini sağlamak için hava savunma sistemleri sağlıyor ve böylece ittifakın güneydoğu kanadındaki caydırıcılığa doğrudan katkıda bulunuyor. Buna paralel olarak, İspanyol ve Türk şirketleri savunma sanayinde, örneğin Türk Donanması için modern savaş gemilerinin inşasında işbirliği yapıyor."

Yazar ayrıca Türkiye ve İspanya’nın ekonomi alanlarında da giderek güçlenen bir ortaklık kurduğunu ileri sürdü:

"İspanyol bankaları ve şirketleri Türkiye’deki en önemli Avrupalı yatırımcılar arasında yer alırken, Türk şirketleri de İspanya’nın altyapı ve enerji pazarlarına giderek daha fazla açılıyor."

İki ülkenin dış politikada da benzer başlıklarda ortak tutum sergilediğine değinildi:

"İki ülkenin dış politikasındaki bir başka ortak nokta ise İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmadır. Hem Sanchez hükümeti hem de Türkiye Filistinlilerle dayanışmalarını düzenli olarak vurguluyor ve iki devletli çözüm çağrısı yapıyor. İspanya, Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin talep ettiği gibi bir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri.”

İSPANYA BASINI: "TÜRKİYE SANCHEZ’İN KARARLILIĞINA HAYRAN"

Diğer yandan İspanya merkezli elDiario.es ise Sanchez’in Trump’a karşı dik duruşunun Türkiye’de nasıl bir "kahramanlık" hikayesine dönüştüğünü sayfalarına taşıdı.

Gazete, Türkiye’deki heyecanı şu ifadelerle aktardı:

"Türkiye, Trump’a 'hayır' diyebilen tek cesur lider olarak gördüğü Sanchez’i bağrına bastı. Sokaklarda, televizyonlarda ve futbol sahalarında İspanya bayrakları dalgalanıyor. Türk halkı, İspanyolları sadece bir müttefik değil, Akdenizli birer kardeş olarak görüyor. İspanya ve Türkiye arasındaki bu bağ, internetteki memlerden çok daha sağlam temellere, yani ortak bir gidişata dayanıyor. Türkiye’deki bu muazzam destek dalgası, Sanchez’i bölgenin en popüler liderlerinden biri haline getirdi. Türkiye’de herkes Sanchez’i istiyor çünkü o, Trump’a karşı çıkmaya cesaret edebilen, geri adım atmayan tek lider. Bu güç imajı Türklerin çok hoşuna gidiyor ve onlara Erdoğan’ın 'One Minute' çıkışını hatırlatıyor. Türk halkı, Sanchez’i sadece bir müttefik değil, 'tarihin doğru tarafında duran' gerçek bir kahraman olarak selamlıyor."

Türk futbol stadyumlarında yankılanan İspanyol marşlarından, "Zara ve Bershka’ya gardıroplarda daha fazla yer açılacak" diyen popüler gazetecilere kadar tüm Türkiye İspanya lehine kenetlenmiş durumda. elDiario, şunları yazdı:

"Eskişehirspor gibi sembolik takımların tribünlerinden İspanyol bayrakları yükselirken, halk 'Savaşa Hayır' diyen Sanchez’e teşekkür ediyor. Türkler, 2021 orman yangınlarında ve 2023 depreminde yardıma koşan İspanya’nın dostluğunu unutmuyor. Şimdi ise Akdeniz’in iki ucunda, Trump’ın baskılarına boyun eğmeyen iki müttefik olarak yeni bir tarih yazılıyor. Sanchez’in 'Türk Twitter topluluğuna selamlar' mesajı ise bu ateşi daha da körükledi."

İki ülkenin sadece siyasi değil, ekonomik ve askeri olarak da ayrılmaz bir bütün olduğu yinelendi.

"Türk Donanması için inşa edilen modern savaş gemileri ve İspanyol devlerinin Türkiye’deki stratejik yatırımları, bu dostluğun sarsılmaz bir kale olduğunu kanıtlıyor. Türkiye ve İspanya, hem Filistin davasındaki ortak sesleri hem de savunma sanayiindeki dev projeleriyle Akdeniz’in geleceğini birlikte şekillendirmeye devam ediyor."

İspanyol basını, iki ülkenin sadece askeri değil, vicdani olarak da dünyada öncü olduğunu da öne çıkardı.

"Hem Sanchez hem de Erdoğan yönetimi Filistin davasındaki sarsılmaz tutumu ve iki devletli çözüm çağrısı, bu ittifakın ahlaki pusulası. İspanya, Avrupa Birliği içinde Filistin devletinin en sesli savunucusu olarak Türkiye ile aynı safta yer alarak "Akdeniz’in vicdanı" olduğunu bir kez daha kanıtladı."

