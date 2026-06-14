Shakhtar Donetsk'in çalıştırdığı ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösteren Arda Turan, Ukrayna'da "yılın teknik direktörü" seçildi.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan ayrıldıktan sonra Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, "Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

2022 yılında futbolu bırakan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde ikinci takımını çalıştırıyor.

ARDA TURAN'I "EN İYİ" SEÇTİLER

Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre; oylamada rakiplerini geride bırakan 39 yaşındaki çalıştırıcı, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. LNZ Cherkasy'nin teknik patronu Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'da görev yapan Ruslan Rotan üçüncü oldu.

Arda Turan yönetiminde 2025-2026 sezonunda Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Shakhtar Donetsk, Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynadı.

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