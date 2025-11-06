Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
5 kilometrelik hayalet ağ toplandı! Yüzlerce balık kurtarıldı

Bolu'da bulunan Taşlıyayla Göleti’nde 5 kilometre uzunluğunda hayalet ağ toplandı. Ağdan kurtarılan 500 balıktan 300’ü gölete salınırken, 200’ü anaç olarak kullanıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’nde hayalet ağ taraması yapıldı.

Gölete yasa dışı olarak bırakılmış 5 kilometre uzunluğundaki misina ağ tespit edilerek toplandı. Ağa takılan 500 balık ise canlı olarak kurtarıldı.

Balıklardan 300 balık gölete salınırken, 200 balık anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na nakledildi.

