Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Rus uyruklu çiftin tartışmasında kan döküldü! Korkutan anlar kamerada

Rus uyruklu çiftin tartışmasında kan döküldü! Korkutan anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Rusya, Kavga, Boşanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da boşanma aşamasında olan Rus uyruklu çift arasında yaşanan ve kadının bıçakla yaralanmasıyla sonuçlanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Öfkeli Rus uyruklu kocanın yere yatırıp bıçakla saldırdığı anlarda çevredeki vatandaşların engel olma çabaları ve Rus kocanın direndiği anlar da kayda girdi.

Geçtiğimiz günlerde Mahmutlar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre M.G. isimli Rus erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Rus uyruklu çiftin tartışmasında kan döküldü! Kan donduran anlar - 1. Resim

Sokak ortasında bıçaklanan kadının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta tartışan çift ve ardından M.G isimli Rus erkeğin kadını bıçakladığı anlar yer aldı. Olayı görüp kavgayı ayırmaya gelen bir vatandaşın çabası yeterli olmazken bir anda sayıları 4-5 kişiye ulaşan vatandaşın kadına yardım etme çabaları ve Rus kocanın direnip karşılık vermesi, müdahalelere rağmen kadını bıçaklamaya devam etmeye çalışması da kayda girdi.

Rus uyruklu çiftin tartışmasında kan döküldü! Kan donduran anlar - 2. Resim

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.G isimli kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı olduZorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ödenecek tutarlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İnternet ilanıyla büyük vurgun! Alıcı ve satıcı aynı anda kandırıldı - 3. Sayfaİnternetteki 'satılık' ilanı 3 kişiyi cezaevine götürdüKayıp olarak aranıyordu, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - 3. SayfaKayıp olarak aranıyordu, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu5 kilometrelik hayalet ağ toplandı! Yüzlerce balık kurtarıldı - 3. Sayfa5 kilometrelik hayalet ağ toplandı! Yüzlerce balık...Amasya'da kaçak kazı alarmı! Dağın içinde gizli tünel ortaya çıktı - 3. SayfaAmasya'da kaçak kazı! Dağın içinde gizli tünel ortaya çıktıÖlümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev - 3. SayfaÖlümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görevAkaryakıt istasyonunda tır alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü - 3. SayfaAkaryakıt istasyonunda tır alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...