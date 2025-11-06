Akaryakıt istasyonunda tır alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonda park halindeki tırda bulunan pamuk henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.