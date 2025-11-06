Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akaryakıt istasyonunda tır alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan bir tırdaki pamuk alev aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti, facianın eşiğinden dönüldü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonda park halindeki tırda bulunan pamuk henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

