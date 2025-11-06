Asgari ücret zammına ilişkin tahminler yılın son ayına yaklaşılmasıyla hız kazandı. 2025 yılında yüzde 30 artışla 22.104 TL’ye yükselen net asgari ücret için 2026 zammı merak konusu. Asgari ücrete yüzde 20, 22 ve 25 zam gelirse ne kadar, kaç TL olur netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelerek karar sürecini başlatacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20, 22 VE 25 ZAM GELİRSE NE KADAR, KAÇ TL OLUR?

Mevcut net asgari ücret 22.104 TL olarak veriliyor. Beklenti aralığına göre zam yapıldığında 2026’nın muhtemel net asgari ücret hesaplamaları şu şekilde:

Resmi olmayan rakamlara göre yüzde 20 zam senaryosunda ücretin yaklaşık 26.525 TL’ye, yüzde 22 zamda 26.966 TL’ye, yüzde 25 zamda ise 27.630 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Brüt ücret tarafı da zamla birlikte yükselecek. Asgari ücrete uygulanacak zam oranı, işveren maliyetini de doğrudan artıracak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerde taraflar, yeni yılda geçerli olacak ücreti belirleyecek. Genellikle 3 veya 4 toplantı sonrası mutabakat sağlanarak yeni rakam yılın son haftasında duyuruluyor.

Belirlenen asgari ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Çalışanların yeni zamlı ücretlerinin ise Şubat 2026 maaşlarıyla birlikte hesaplara yansıması bekleniyor.