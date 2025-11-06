Tayfun Kahraman kimdir, ne yaptı, neden hapiste?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Tayfun Kahraman’ın avukatları tarafından yapılan yeniden yargılama başvurusunu kabul etmedi. Kararda Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kapsamında verdiği hak ihlali kararının “temyiz merci gibi davranmak” anlamına geldiği ve “yetki aşımı” oluşturduğu savunuldu. Mahkeme bu gerekçeyle hem infazın durdurulması hem tahliye hem de yeniden yargılama taleplerini reddetti.

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

1981 yılında İzmir’de dünyaya gelen Tayfun Kahraman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Akademik kariyerine aynı üniversitede devam eden Kahraman, doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

Uzun yıllar TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde yöneticilik yaptı ve meslek örgütlerinin kent politikaları üzerine çalışmalarında aktif rol aldı. Akademisyen kimliğiyle çeşitli üniversitelerde dersler verdi, şehircilik üzerine yazılar kaleme aldı. Tayfun Kahraman evli ve bir kız çocuk babasıdır.

TAYFUN KAHRAMAN NE YAPTI, NEDEN HAPİSTE?

Tayfun Kahraman, 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Dayanışması’nın temsilcileri arasında yer aldı. Süreçte yapılan çağrılar, basın açıklamaları ve kent hakkı odaklı çalışmaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

2022 yılında sonuçlanan Gezi Parkı Davası’nda “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAYFUN KAHRAMAN NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Mahkeme kararına göre Kahraman, Gezi Parkı eylemlerinde “örgütlü şekilde hareket etmek”, “kamu düzenini bozmak” ve “hükümeti hedef alan faaliyetlerde bulunmak” ile suçlandı. Savcılık iddianamesinde, Taksim Dayanışması içindeki rolü, toplantılara katılması, şehircilik perspektifinden yaptığı itirazlar ve kamuoyuna yönelik açıklamaları suç delili olarak yer aldı.

Tayfun Kahraman ve avukatları ise tüm iddialara karşı faaliyetlerinin anayasal haklar çerçevesinde, barışçıl ve demokratik zeminde yürütüldüğünü savundu. Anayasa Mahkemesi de Ekim 2025’te verdiği kararda “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini” belirledi, fakat İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama talebini reddetti.