Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TOKİ 500 bin sosyal konut Konya'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı

TOKİ 500 bin sosyal konut Konya'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ 500 bin sosyal konut Konya&#039;da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı
TOKİ, Konya, Sosyal Konut, İnşaat Projesi, Altyapı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek konutların yapılacağı ilçeler merak edildi. Şehir genelinde 15 bin konutluk proje için yer seçimi tamamlanırken, başvuru süreci ve ilçe bazında dağılım araştırılıyor.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’ya ayrılan kontenjanın ilçelere göre dağılımı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında, Konya’da toplam 31 ilçeye konut yapılacak. 

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KONYA’DA NEREDE YAPILACAK?

Konya’da yapılacak sosyal konutlar, hem merkez ilçeler hem de taşra ilçelerinde planlandı. Konut projeleri, altyapı, ulaşım ve sosyal alanların bulunduğu yerler dikkate alınarak seçildi. Konutların büyük bölümü şehir merkezine ayrılırken ilçelere göre kontenjan dağılımı da netleşti. Proje kapsamında konutlar 2+1 ve 1+1 tipinde olacak ve yatay mimari esas alınacak.

En fazla sosyal konut, Konya Merkez İlçeleri olan Meram, Karatay ve Selçuklu’da yapılacak. Bu üç merkez ilçede toplam 9.370 konut inşa edilecek. Merkez dışındaki ilçelerde de dar gelirli vatandaşlara konut imkanı sağlanacak. Konutların belediyelere, ulaşıma ve altyapıya uygun alanlara kurulması planlanıyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut Konya'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı - 1. Resim

500 BİN SOSYAL KONUT KONYA’DA YAPILACAĞI İLÇELER

Konya’da yapılacak sosyal konutların ilçe dağılımı da projeye başvuracak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkezde 9.370 konut ayrılırken, diğer ilçelerdeki konut sayıları şu şekilde belirlendi:

Konya’da Akşehir ve Ereğli’de 500’er konut, Beyşehir’de 450, Cihanbeyli’de 300, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ve Seydişehir’de 300’er konut yapılacak. Altınekin’e 157, Doğanhisar’a 150, Kulu ve Meram Sefaköy’e 200’er konut ayrıldı. Çumra’da 200, Sarayönü’nde 200, Akören, Emirgazi, Güneysınır, Halkapınar ve Hüyük’te ise 94’er konut inşa edilecek.

Daha küçük kontenjan ayrılan ilçelerde ise konut sayıları şu şekilde olacak: Ahırlı 71, Taşkent 73, Tuzlukçu 75, Derbent ve Çeltik 47’şer, Hadim 30, Derebucak 60, Taşkent Çetmi 51 ve Yalıhüyük 22 konut. Yunak’a da 94 konut yapılacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut Konya'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı - 2. Resim

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasından alınacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sevgilisi ile kavga eden buraya koşuyor! 30 dakikasına bin TL ödüyorlarBakan Uraloğlu, trafikte yeni dönemi duyurdu: Yaklaşık 33 bin hız levhası tek tek kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yozgat'ta TOKİ konutları hangi ilçelerde yaılacak? Yozgat TOKİ sosyal konut yerleri araştırılıyor - HaberlerYozgat'ta TOKİ konutları hangi ilçelerde yaılacak? Yozgat TOKİ sosyal konut yerleri araştırılıyor6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde - Haberler6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde500 bin sosyal konut Bursa'da nerede, hangi ilçelerde yapılacak? - Haberler500 bin sosyal konut Bursa'da nerede, hangi ilçelerde yapılacak?TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak? - HaberlerTOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak?Mardin TOKİ konutları olan ilçeler hangileri? İşte Mardin TOKİ sosyal konut projelerinin yer alacağı bölgeler... - HaberlerMardin TOKİ konutları olan ilçeler hangileri? İşte Mardin TOKİ sosyal konut projelerinin yer alacağı bölgeler...Kasım'da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi - HaberlerKasım'da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi
Sonraki Haber Yükleniyor...