TOKİ 500 bin sosyal konut Konya'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’ya ayrılan kontenjanın ilçelere göre dağılımı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında, Konya’da toplam 31 ilçeye konut yapılacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KONYA’DA NEREDE YAPILACAK?

Konya’da yapılacak sosyal konutlar, hem merkez ilçeler hem de taşra ilçelerinde planlandı. Konut projeleri, altyapı, ulaşım ve sosyal alanların bulunduğu yerler dikkate alınarak seçildi. Konutların büyük bölümü şehir merkezine ayrılırken ilçelere göre kontenjan dağılımı da netleşti. Proje kapsamında konutlar 2+1 ve 1+1 tipinde olacak ve yatay mimari esas alınacak.

En fazla sosyal konut, Konya Merkez İlçeleri olan Meram, Karatay ve Selçuklu’da yapılacak. Bu üç merkez ilçede toplam 9.370 konut inşa edilecek. Merkez dışındaki ilçelerde de dar gelirli vatandaşlara konut imkanı sağlanacak. Konutların belediyelere, ulaşıma ve altyapıya uygun alanlara kurulması planlanıyor.

500 BİN SOSYAL KONUT KONYA’DA YAPILACAĞI İLÇELER

Konya’da yapılacak sosyal konutların ilçe dağılımı da projeye başvuracak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkezde 9.370 konut ayrılırken, diğer ilçelerdeki konut sayıları şu şekilde belirlendi:

Konya’da Akşehir ve Ereğli’de 500’er konut, Beyşehir’de 450, Cihanbeyli’de 300, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ve Seydişehir’de 300’er konut yapılacak. Altınekin’e 157, Doğanhisar’a 150, Kulu ve Meram Sefaköy’e 200’er konut ayrıldı. Çumra’da 200, Sarayönü’nde 200, Akören, Emirgazi, Güneysınır, Halkapınar ve Hüyük’te ise 94’er konut inşa edilecek.

Daha küçük kontenjan ayrılan ilçelerde ise konut sayıları şu şekilde olacak: Ahırlı 71, Taşkent 73, Tuzlukçu 75, Derbent ve Çeltik 47’şer, Hadim 30, Derebucak 60, Taşkent Çetmi 51 ve Yalıhüyük 22 konut. Yunak’a da 94 konut yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasından alınacak.