Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, TOKİ 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut yapılacak.

10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular için 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üzerine kayıtlı evi bulunmayan kişiler başvuru yapabilecek. Proje kapsamında Tokat merkez ve ilçelerinde toplam 3.392 konut inşa edilecek.

Tokat'ta TOKİ tarafından konut yapılacak ilçeler hangileri?

Tokat’ta Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçesine TOKİ konutları yapılacak.

Şehit yakınları başta olmak üzere gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar vardır. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sunuluyor.