Tokat'ta TOKİ tarafından konut yapılacak ilçeler hangileri?

Tokat'ta TOKİ tarafından konut yapılacak ilçeler hangileri?

- Güncelleme:
Tokat'ta inşa edişecek 3.392 sosyal konutun ilçe bazındaki dağılımı belli oldu. 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuruları alınacak projede, dar gelirli vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade kolaylığı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, TOKİ 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut yapılacak.

10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular için 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üzerine kayıtlı evi bulunmayan kişiler başvuru yapabilecek. Proje kapsamında Tokat merkez ve ilçelerinde toplam 3.392 konut inşa edilecek.

Tokat'ta TOKİ tarafından konut yapılacak ilçeler hangileri? - 1. Resim

Tokat’ta Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçesine TOKİ konutları yapılacak.

Tokat'ta TOKİ tarafından konut yapılacak ilçeler hangileri? - 2. Resim

Şehit yakınları başta olmak üzere gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar vardır. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sunuluyor.

 
