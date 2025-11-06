Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
- Güncelleme:
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan "Yüzyılı Konut Projesi" kapsamında Yozgat'ta 2.858 konut yapılacak. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. TOKİ'nin Yozgat merkez ile ilçelerde inşa edeceği konutların dağılımı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edecek. 

Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan projede yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı sunulurken, Yozgat'a ayrılan konut sayısı ve ilçelere göre dağılım da belli oldu. 

Yozgat'ta TOKİ konutları hangi ilçelerde yaılacak? Yozgat TOKİ sosyal konut yerleri araştırılıyor - 1. Resim

YOZGAT'TA TOKİ KONUTLARININ OLDUĞU İLÇELER HANGİLERİ?

TOKİ sosyal konutların Yozgat’ın Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy ilçesinde yapılacaktır.

Yozgat'ta TOKİ konutları hangi ilçelerde yaılacak? Yozgat TOKİ sosyal konut yerleri araştırılıyor - 2. Resim

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olacağı bilgisi verildi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL'dir.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL'dir.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak duyuruldu. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

