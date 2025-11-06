İstanbul'da korkunç kaza! Otoyolda geri gelen tır kamyoneti ezdi, ölü ve yaralı var

Olay, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ECA 904 plakalı tırın sürücüsü, Arnavutköy ayrımını kaçırınca yol üzerinde durarak geri geri manevra yapmak istedi.

HIZLA GİDEN KAMYONET, GERİ GELEN TIRA ÇARPTI

Bu sırada arkadan hızla gelen 34 UG 4845 plakalı kamyonet, tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin özellikle yolcu kısmı hurdaya dönerken, kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

26 YAŞINDAKİ UĞURCAN CANINDAN OLDU

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki Uğurcan Evcek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Mahmutbey istikametinde iki şerit trafiğe kapanırken Trafik ekipleri, ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı.