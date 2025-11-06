Sevgilisi ile kavga eden buraya koşuyor! 30 dakikasına bin TL ödüyorlar

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan esnaf Erhan Çalık, son zamanlarda oldukça popüler olan bir işletme açtı adı ise 'Stres Evi' Müşteriler 30 dakikalık bir seans için bin TL ücret ödüyor. Aldıkları hizmetin içinde yok yok.

NE VARSA KIRIP, DÖKEBİLİYORLAR

Stres evine girenler baret, tulum, eldiven ve yüz koruyucu gibi ekipmanları giyip, hurdadan temin edilen ev eşyalarını gönüllerince kırıp dökebiliyor. Kırılan malzemeler sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere hurdacılara satılıyor.

Girişimci Çalık ise işin amacını şu sözlerle ifade ediyor, “İnsanların anlık öfkeyle yanlış karar vermesini engellemek ve evde kendi eşyalarına zarar vermek yerine kontrollü bir ortamda streslerini atmalarını sağlamak.”

ÖNCE SÖZLEŞME İMZALATILIYOR

İşletmede güvenlik önlemleri sıkı; katılımcılar önceden kuralları içeren bir sözleşme imzalıyor, hangi davranışların yasak olduğu hem yazılı hem de görsel olarak hatırlatılıyor ve her an kamerayla izleme yapılıyor.

GENELDE KADIN MÜŞTERİLER GELİYOR

Müşterilerin çoğunu ilişkilerinde sorun yaşayanlar oluşturuyor. Özellikle sevgili veya eşle tartışan kadınların burayı tercih ettiğini söyleyen Çalık, “Bazen içeriden çıktıklarında ortam tanınmayacak halde oluyor; ama herkes korumalarını takıyor, kurallara uyuyor” diyor. İçeride kullanılan araç-gereçler; beyzbol sopası, balta, çekiç, mini balyoz gibi darbe aletleri ile televizyon, eski tip radyolar, hoparlörler, klavyeler, beyaz eşyalar ve kırılması kolay diğer eşyalar arasından seçiliyor.

AMAÇ GERİLİMİ AZALTMAK

İşletmenin psikolojik faydasına vurgu yapan Çalık, “Katılımcılar genelde 20–25 dakikada kendilerini daha hafif hissediyor. Biz de süreyi 30 dakika ile sınırlıyoruz; isteyen olursa ekstra süre veriyoruz. Amacımız öfkeye onay vermek değil; kontrollü ve güvenli bir alanda gerilimi azaltmak.”

HURDACILIĞA DA KATKI SAĞLIYORLAR

İşletme, aynı zamanda hurdacılığa katkı sağlıyor. Kullanılamayacak durumda olmayan parçalar sökülüp ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüme gönderiliyor; Çalık bunu “parçalamaktan öte, hurdaya kazandırma” olarak tanımlıyor.

"ONUN KAFASINI KIRMAMAK İÇİN BURADAKİ EŞYALARI KIRMAK İSTİYORUM"