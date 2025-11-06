Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı! Duyanları gözyaşlarına boğdu

3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı! Duyanları gözyaşlarına boğdu

- Güncelleme:
3 kişinin can verdiği kazada &#039;umre&#039; detayı! Duyanları gözyaşlarına boğdu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te kamyona çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti. Şahısların, umreden dönen sürücünün eşi ve diğer yakınlarını karşılamaya giderken kaza yaptığı ortaya çıktı.

Dün gece saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt (43) idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil, önünde seyir eden A.Ç. kontrolündeki 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt (65) ve yakın akrabaları Cemile Akkurt (53) hayatını kaybetti.

3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı! Duyanları gözyaşlarına boğdu - 1. Resim

UMRE DETAYI DUYGULANDIRDI

Öte yandan feci kaza ile ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaza yapan araçta bulunan sürücü, annesi ve yakınlarının, Nuri Akkurt'un Umreden dönen eşi ve diğer akrabalarını karşılamak için Gaziantep Havalimanı'na gitmeye çalıştıkları ve yolda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı! Duyanları gözyaşlarına boğdu - 2. Resim

Kazada hayatını kaybeden Nuri, Rahime ve Cemile Akkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı! Duyanları gözyaşlarına boğdu - 3. Resim

3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı! Duyanları gözyaşlarına boğdu - 4. Resim

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

