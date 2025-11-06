Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > 5 gün oldu, ne gören var ne duyan! Huriye Helvacı ve oğlundan haber yok

5 gün oldu, ne gören var ne duyan! Huriye Helvacı ve oğlundan haber yok

- Güncelleme:
5 gün oldu, ne gören var ne duyan! Huriye Helvacı ve oğlundan haber yok
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde beş gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler telefon sinyalinin son geldiği yere yoğunlaştı, işte son durum...

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan pazar gününden itibaren haber alınamıyor.

5 gün oldu, ne gören var ne duyan! Huriye Helvacı ve oğlundan haber yok - 1. Resim

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

5 gün oldu, ne gören var ne duyan! Huriye Helvacı ve oğlundan haber yok - 2. Resim

Arama çalışmaları, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sebebiyle Köseali köyü mevkiinde yoğunlaştırıldı.

5 gün oldu, ne gören var ne duyan! Huriye Helvacı ve oğlundan haber yok - 3. Resim

Bugün sabah saatlerinde, etkili sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte arama çalışmaları hem karadan hem de termal destekli dronlarla havadan yeniden başlatıldı.

5 gün oldu, ne gören var ne duyan! Huriye Helvacı ve oğlundan haber yok - 4. Resim

Bölgedeki 18 köyde devam ettirilmesi planlanan arama çalışmaları AFAD, JAK, UMKE, jandarma ve komando birlikleri tarafından sürdürülüyor. Ekipler, hem yol güzergahlarında hem de sarp arazide anne ve oğluna ait bir iz arıyor.

