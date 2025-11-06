5 gün oldu, ne gören var ne duyan! Huriye Helvacı ve oğlundan haber yok

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan pazar gününden itibaren haber alınamıyor.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Arama çalışmaları, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sebebiyle Köseali köyü mevkiinde yoğunlaştırıldı.

Bugün sabah saatlerinde, etkili sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte arama çalışmaları hem karadan hem de termal destekli dronlarla havadan yeniden başlatıldı.

Bölgedeki 18 köyde devam ettirilmesi planlanan arama çalışmaları AFAD, JAK, UMKE, jandarma ve komando birlikleri tarafından sürdürülüyor. Ekipler, hem yol güzergahlarında hem de sarp arazide anne ve oğluna ait bir iz arıyor.