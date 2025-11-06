Arnavutköy'de binaların arasındaki duvar çöktü! İnsanlar tahliye edildi

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İki bina arasında bulunan istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Aynı zamanda duvarın bir kısmının bina boşluğunda balkon olarak kullanıldığı öğrenildi. Çökme sonucu duvar parçaları çevreye saçılırken, bitişikteki iki binada da yapısal hasar meydana geldi.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çökme nedeniyle binalarda çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Belediye ekipleri, binanın genel durumuna ilişkin detaylı incelemelerin ardından tahliye işlemlerine başlanabileceğini değerlendirdi.

Çökmenin yaşandığı alan ve hasar gören binalar dron kamerasıyla görüntülendi.