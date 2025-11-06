İstanbul'da korku dolu anlar güvenlik kamerasında! İş yerinin önüne patlayıcı bıraktılar

İlgili Haber 5 katlı binada patlama sonrası alevler yükseldi! Kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu

İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

Şüphelilerden biri motosikletten inerek iş yerinin önüne bıraktığı patlayıcıyı ateşledi ve ardından motosiklete geri koştu. Şüpheliler, motosikletle kaçarken iş yerinin önüne bırakılan madde patladı. Patlamanın ardından iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın iş yeri sahibinin husumetlilerince yapıldığı, patlayıcının da el yapımı olduğu değerlendiriliyor.