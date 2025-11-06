İstanbul'da korku dolu anlar güvenlik kamerasında! İş yerinin önüne patlayıcı bıraktılar
Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinin önüne gece saatlerinde bırakılan patlayıcı paniğe neden oldu. Motosikletli iki şahıs tarafından bırakılan paket büyük bir gürültüyle patlarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Ordu Caddesi'nde dün gece saat 02.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Motosikletli iki şüpheli, cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne geldi.
İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU
Şüphelilerden biri motosikletten inerek iş yerinin önüne bıraktığı patlayıcıyı ateşledi ve ardından motosiklete geri koştu. Şüpheliler, motosikletle kaçarken iş yerinin önüne bırakılan madde patladı. Patlamanın ardından iş yerinde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın iş yeri sahibinin husumetlilerince yapıldığı, patlayıcının da el yapımı olduğu değerlendiriliyor.
