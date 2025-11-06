Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da korku dolu anlar güvenlik kamerasında! İş yerinin önüne patlayıcı bıraktılar

İstanbul'da korku dolu anlar güvenlik kamerasında! İş yerinin önüne patlayıcı bıraktılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Patlama, İstanbul, Gaziosmanpaşa, Güvenlik Kamerası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinin önüne gece saatlerinde bırakılan patlayıcı paniğe neden oldu. Motosikletli iki şahıs tarafından bırakılan paket büyük bir gürültüyle patlarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Ordu Caddesi'nde dün gece saat 02.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Motosikletli iki şüpheli, cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne geldi.

İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

Şüphelilerden biri motosikletten inerek iş yerinin önüne bıraktığı patlayıcıyı ateşledi ve ardından motosiklete geri koştu. Şüpheliler, motosikletle kaçarken iş yerinin önüne bırakılan madde patladı. Patlamanın ardından iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın iş yeri sahibinin husumetlilerince yapıldığı, patlayıcının da el yapımı olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Karabağ'da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı500 bin sosyal konutta başvurular başlıyor! TC kimlik numarası şartı var, işte detaylar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da evde silahlı çatışma! 1 ölü, 8 gözaltı - 3. SayfaŞanlıurfa'da evin içinde silahlı çatışma!3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı! Duyanları gözyaşlarına boğdu - 3. Sayfa3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı!5 gün oldu, ne gören var ne duyan! Huriye Helvacı ve oğlundan haber yok - 3. Sayfa5 gün oldu, ne gören var ne duyan!Polis, 11 ay sabırla takip etti: Binlerce kurusıkı gerçek silaha dönüşmeden yakalandı! - 3. SayfaBinlerce kurusıkı gerçek silaha dönüşmeden yakalandı!Galeriyi kundaklayıp 5 araca zarar vermişti! Suçunu itiraf etti - 3. SayfaGaleri yangınında şüpheli suçunu itiraf ettiDiyarbakır’da görenleri şaşırtan kaza! Araç, başka bir aracın üzerine çıktı - 3. SayfaDiyarbakır’da görenleri şaşırtan kaza!
Sonraki Haber Yükleniyor...