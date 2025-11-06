Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı?

Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı?
Hac, Diyanet İşleri, Kura, E-devlet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca hacı adayının büyük bir ilgiyle takip ettiği 2026 yılı hac kuraları çekildi. Kutsa*l topraklara adım atmak isteyen milyonlarca kişi için yeni döneme giriliyor. Peki, hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı? İşte tüm ayrıntılar...

2026 yılı hac hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene hac kura çekimini tamamladı. Yaklaşık 1 milyon 799 bin kişi kura heyecanını yaşadı. Ardından  asil ve yedek aday listeleri belirlenerek e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 

2026 HAC TAKVİMİ | Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı? 2026 Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?

HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK, KAÇ GÜN KALDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan bilgilere göre, 2026 yılında hac yolculuğu 18 Nisan'da başlayacak. İlk kafilenin yola çıkmasıyla beraber hacca sevk işlemleri 22 Mayıs'a kadar sürecek.

Hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla dönüş işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Son kafile 25 Haziran 2026 tarihinde yurda dönecek ve böylece 2026 yılı hac dönemi resmen tamamlanacak.

Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı? - 2. Resim

KESİN KAYIT SÜRECİ KASIMDA BAŞLIYOR

Hac kurada adı çıkan adaylar gözlerini kayıt sürecine çevirdi. Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek

Kayıt döneminde gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması, konaklama tercihleri ve pasaport işlemlerinin zamanında tamamlanması oldukça önemlidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

500 bin sosyal konutta başvurular başlıyor! TC kimlik numarası şartı var, işte detaylar...Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz: Gazze’de her şey en ağır haliyle devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı - HaberlerTürkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladıPegasus 20 Euro bilet kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli? 5-6 Kasım 2025 Pegasus kampanyası paylaşıldı - HaberlerPegasus 20 Euro bilet kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli? 5-6 Kasım 2025 Pegasus kampanyası paylaşıldıBugün gümüş ne kadar, 1 gram gümüş kaç TL? (6 Kasım 2025) - HaberlerBugün gümüş ne kadar, 1 gram gümüş kaç TL? (6 Kasım 2025)Şampiyonlar Liginden UEFA'ya düşme var mı? Şampiyonlar Ligi puan durumu - HaberlerŞampiyonlar Liginden UEFA'ya düşme var mı? Şampiyonlar Ligi puan durumu6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Haberler6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?Bugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları - HaberlerBugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları
Sonraki Haber Yükleniyor...