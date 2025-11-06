Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı?

2026 yılı hac hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene hac kura çekimini tamamladı. Yaklaşık 1 milyon 799 bin kişi kura heyecanını yaşadı. Ardından asil ve yedek aday listeleri belirlenerek e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK, KAÇ GÜN KALDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan bilgilere göre, 2026 yılında hac yolculuğu 18 Nisan'da başlayacak. İlk kafilenin yola çıkmasıyla beraber hacca sevk işlemleri 22 Mayıs'a kadar sürecek.

Hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla dönüş işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Son kafile 25 Haziran 2026 tarihinde yurda dönecek ve böylece 2026 yılı hac dönemi resmen tamamlanacak.

KESİN KAYIT SÜRECİ KASIMDA BAŞLIYOR

Hac kurada adı çıkan adaylar gözlerini kayıt sürecine çevirdi. Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek

Kayıt döneminde gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması, konaklama tercihleri ve pasaport işlemlerinin zamanında tamamlanması oldukça önemlidir.