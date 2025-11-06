Şampiyonlar Liginden UEFA'ya düşme var mı? Şampiyonlar Ligi puan durumu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN UEFA'YA DÜŞME VAR MI?

Yeni formata göre lig aşamasında mücadele eden 36 takım arasında puan durumunda son sıralarda yer alan ekipler Avrupa kupalarına tamamen veda ediyor. Önceki yıllarda olduğu gibi Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar artık UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edemiyor.

İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıradaki takımlar play-off turunda yer alarak son 16 için mücadele ediyor. 25 ile 36. sıradaki takımlar ise turnuvadan eleniyor ve başka bir Avrupa kupasına katılamıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU