6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde
Araç sahipleri bu hafta motorine zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle akaryakıt fiyatları yeniden gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, motorine zam beklentisi devam ederken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.
Motorine zam iddiaları yeniden gündeme geldi. 6 Kasım 2025 itibarıyla araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.
Brent petrolün 63 dolar seviyelerinde seyrettiği bu dönemde benzin fiyatları sabit kalırken, sektör kaynakları motorine yeni bir zam gelebileceği yönündeydi.
6 KASIM MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?
Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 2 lira 7 kuruşluk zam gelecek. Bu kapsamda motorinin fiyatı bazı şehirlerde 60 liranın üzerine çıkacak.
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|53,64
|55,47
|27,71
|İstanbul Anadolu
|53,47
|55,33
|27,08
|Ankara
|54,50
|56,50
|27,60
|İzmir
|54,84
|56,82
|27,53
