Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde

6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıt, Fiyat, Motorin, Benzin, LPG, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahipleri bu hafta motorine zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle akaryakıt fiyatları yeniden gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, motorine zam beklentisi devam ederken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

Motorine zam iddiaları yeniden gündeme geldi. 6 Kasım 2025 itibarıyla araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

Brent petrolün 63 dolar seviyelerinde seyrettiği bu dönemde benzin fiyatları sabit kalırken, sektör kaynakları motorine yeni bir zam gelebileceği yönündeydi. 

6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde - 1. Resim

6 KASIM MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 2 lira 7 kuruşluk zam gelecek. Bu kapsamda motorinin fiyatı bazı şehirlerde 60 liranın üzerine çıkacak. 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa53,6455,4727,71
İstanbul Anadolu53,4755,3327,08
Ankara54,5056,5027,60
İzmir54,8456,8227,53

6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde - 2. Resim

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde - 3. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.47 TL

Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde - 4. Resim

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54.50 TL

Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

6 Kasım Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları gündemde - 5. Resim

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 54.84 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

500 bin sosyal konut Bursa'da nerede, hangi ilçelerde yapılacak?İstanbul'da korkunç kaza! Otoyolda geri gelen tır kamyoneti ezdi, ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yozgat'ta TOKİ konutları hangi ilçelerde yaılacak? Yozgat TOKİ sosyal konut yerleri araştırılıyor - HaberlerYozgat'ta TOKİ konutları hangi ilçelerde yaılacak? Yozgat TOKİ sosyal konut yerleri araştırılıyorTOKİ 500 bin sosyal konut Konya'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konut Konya'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı500 bin sosyal konut Bursa'da nerede, hangi ilçelerde yapılacak? - Haberler500 bin sosyal konut Bursa'da nerede, hangi ilçelerde yapılacak?TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak? - HaberlerTOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak?Mardin TOKİ konutları olan ilçeler hangileri? İşte Mardin TOKİ sosyal konut projelerinin yer alacağı bölgeler... - HaberlerMardin TOKİ konutları olan ilçeler hangileri? İşte Mardin TOKİ sosyal konut projelerinin yer alacağı bölgeler...Kasım'da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi - HaberlerKasım'da resmi tatil var mı? Bir sonraki resmi tatil tarihi
Sonraki Haber Yükleniyor...