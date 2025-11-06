Pegasus 20 Euro bilet kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli? 5-6 Kasım 2025 Pegasus kampanyası paylaşıldı

Pegasus, 20. yılına özel yurt dışı uçak bileti kampanyasını duyurdu. Bu kapsamda BolBol üyeleri, 20 Euro'dan başlayan fiyatlarla seçili yurt dışı destinasyonlarına bilet satın alabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alabiliyor.

PEGASUS YURT DIŞI UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NE ZAMAN?

Pegasus’un yurt dışı kampanyası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü başladı ve 6 Kasım 2025 Perşembe günü 23.59’da sona erecek. Bu kampanya, 17 Kasım 2025 - 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerlidir.

Biletlemenin Türkiye yerel saatine göre 5 Kasım 09.15 - 6 Kasım 23.59 arasında sona ermesi gerekiyor. Bu kampanya toplamda 100.000 koltuk ile sınırlı olacak.

5-6 KASIM PEGASUS KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Pegasus'un 20.yıla özel kampanyası kapsamında Berlin, Saraybosma, Stockholm, Tiran, Üsküp ve Düsseldorf gibi şehirlere 20 Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet alınabiliyor.

Pegasus kampanyası yalnızca direkt Pegasus uçuşlarında geçerli olup, Kıbrıs uçuşları hariç tutuluyor. Uygun fiyatlardan faydalanmak için biletleme işlemleri sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden yapılıyor.

KAMPANYALI PEGASUS YURT DIŞI UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?

Kampanyadan yararlanmak için Pegasus BolBol üyesi olmak gerekiyor. Üyeliği olmayanlar biletleme sırasında ücretsiz kayıt olabilir.

İndirimli biletler yalnızca Light Paket kapsamında satılıyor ve bu pakette sadece küçük el çantası hakkı bulunuyor. Ek olarak 5 Euro'ya kabin bagajı, 5 Euro'ya 12 kg bagaj eklenebiliyor. Daha fazla bagaj isteyen yolcular ise 10 Euro farkla Süper Eko Paket'e geçerek 20 kg bagaj hakkı elde edebiliyor.