Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak belli oldu! Milli maç heyecanı sürerken birçok vatandaş maçın Türkiye'de mi yoksa deplasmanda mı oynanacağını sorguluyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-yıldızlıların ev sahipliği yapacağı Türkiye Bulgaristan maçı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre stadyumda hazırlıklar tamamlanırken, tribünlerde yoğun bir taraftar katılımı bekleniyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşma 15 Kasım 2025 Cuma günü yapılacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Bulgaristan maçı futbolseverlerle TV8 ekranlarında canlı olarak buluşacak. Aynı zamanda da milli maçı herkes Exxen platformundan da izleyebilecek.