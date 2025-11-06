Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı
Türkiye, Bulgaristan, A Milli Futbol Takımı, Maç, Maç Saati, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, sıradaki karşılaşmasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Tüm futbolseverler Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak şimdiden araştırmaya başladı!

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak belli oldu! Milli maç heyecanı sürerken birçok vatandaş maçın Türkiye'de mi yoksa deplasmanda mı oynanacağını sorguluyor.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı - 1. Resim

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-yıldızlıların ev sahipliği yapacağı Türkiye Bulgaristan maçı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre stadyumda hazırlıklar tamamlanırken, tribünlerde yoğun bir taraftar katılımı bekleniyor.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı - 2. Resim

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşma 15 Kasım 2025 Cuma günü yapılacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı - 3. Resim

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Bulgaristan maçı futbolseverlerle TV8 ekranlarında canlı olarak buluşacak. Aynı zamanda da milli maçı herkes Exxen platformundan da izleyebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı? - HaberlerHacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı?Pegasus 20 Euro bilet kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli? 5-6 Kasım 2025 Pegasus kampanyası paylaşıldı - HaberlerPegasus 20 Euro bilet kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli? 5-6 Kasım 2025 Pegasus kampanyası paylaşıldıBugün gümüş ne kadar, 1 gram gümüş kaç TL? (6 Kasım 2025) - HaberlerBugün gümüş ne kadar, 1 gram gümüş kaç TL? (6 Kasım 2025)Şampiyonlar Liginden UEFA'ya düşme var mı? Şampiyonlar Ligi puan durumu - HaberlerŞampiyonlar Liginden UEFA'ya düşme var mı? Şampiyonlar Ligi puan durumu6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Haberler6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?Bugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları - HaberlerBugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları
Sonraki Haber Yükleniyor...