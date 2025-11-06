Samsunspor - Hamrun maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi heyecanı bu akşam!
Samsunspor - Hamrun maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde fırtına gibi esen Samsunspor, üçüncü hafta maçında kendi sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans’ı konuk ediyor. Grupta oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde seriyi sürdürme hedefiyle mücadele verecek.
Samsunspor - Hamrun maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak netlik kazanmış durumda. Samsunspor Konferans Ligi’nde sezona mükemmel bir giriş yaptı. İlk hafta Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ikinci mücadelede sahasında Dinamo Kiev’i 3-0’la geçerek 2’de 2 yaptı. Topladığı 6 puanla üst sıralarda yer alan ekip, Hamrun Spartans karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 3. haftasında Samsunspor, sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor - Hamrun maçı 6 Kasım Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.45'te başlayacak.
SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsunspor - Hamrun maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.
SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI HAKEMİ KİM?
Samsunspor - Hamrun maçının hakem kadrosu UEFA tarafından duyuruldu. Maçı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Sergei Vassyutin ve Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arman Ismuratov olacak.