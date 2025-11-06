Samsunspor - Hamrun maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi heyecanı bu akşam!

Samsunspor - Hamrun maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak netlik kazanmış durumda. Samsunspor Konferans Ligi’nde sezona mükemmel bir giriş yaptı. İlk hafta Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ikinci mücadelede sahasında Dinamo Kiev’i 3-0’la geçerek 2’de 2 yaptı. Topladığı 6 puanla üst sıralarda yer alan ekip, Hamrun Spartans karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 3. haftasında Samsunspor, sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor - Hamrun maçı 6 Kasım Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Hamrun maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Hamrun maçının hakem kadrosu UEFA tarafından duyuruldu. Maçı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Sergei Vassyutin ve Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arman Ismuratov olacak.