Karabağ, İngiliz devine 'dur' dedi! Maçta 4 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Karabağ, konuk ettiği Chelsea ile berabere kalarak önemli bir puanı hanesine yazdırdı.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadelede ekiplerden sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi Karabağ'ın gollerini 29. dakikada Leandro Andrade ve 39. dakikada Marko Javkovic attı. Chelsea'nin gollerini ise 16. dakikada Estevao ve 53. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.

İKİ TAKIM DA 7 PUANA YÜKSELDİ

Bununla birlikte Karabağ, 7 puana yükseldi. Premier Lig ekibi Chelsea de 7 puana yükselmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Karabağ, deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Chelsea ise Barcelona'yı konuk edecek.

KARABAĞ'IN İKİ GALİBİYETİ VAR

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkati çeken Karabağ, 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Daha önce Benfica'yı 3-2 ve Kopenhag'ı 2-0 mağlup eden Azerbaycan temsilcisi, Athletic Bilbao'ya 3-1 yenildi.

PAFOS'TAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Günün diğer maçında ise Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos, evinde İspanya'nın Villarreal takımını 46. dakikada Derrick Luckassen'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Pafos'un puanını 5 yaptığı ligde Villarreal ise bir puanda kaldı.