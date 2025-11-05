Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gözyaşlarıyla oyundan çıkmıştı, kötü haber geldi

Gözyaşlarıyla oyundan çıkmıştı, kötü haber geldi
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında sakatlanan Achraf Hakimi, Ousmane Dembele ve Nuno Mendes, sakatlıkları nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

PSG Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçta sakatlanan Faslı sağ bek Hakimi, Fransız forvet Dembele ve Portekizli sol bek Mendes'in tedavilerine başlandığını duyurdu.

Dembele'nin sol baldırından sakatlık yaşadığı, Hakimi'nin sol ayak bileğinde, Mendes'in ise sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.

GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI

Luis Diaz'ın sert hareketi sonrasında sakatlık geçiren ve oyunu gözyaşlarıyla terk eden Hakimi'nin 6-8 hafta civarında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Faslı yıldız, sakatlığı nedeniyle Afrika Uluslar Kupası öncesinde yaklaşık 6-8 hafta sahalardan uzak kalabilir.

DESİRE DOUE'NİN SAĞLIK DURUMU

Ayrıca sakatlığı süren Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

