Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlundan üç gündür iz yok: Kardeşinden endişe dolu açıklama!

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlundan üç gündür iz yok: Kardeşinden endişe dolu açıklama!

Kastamonu’da üç gün önce 5 yaşındaki oğluyla birlikte evden çıkan Huriye Helvacı’dan hâlâ haber yok. Anne ve oğlunun en son güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden sonra izleri kayboldu. Helvacı'nın kardeşi, "Neden veya nasıl kaybolduğu yönünde hiçbir fikrim yok. Şimdiye kadar kardeşimin buna benzer bir kaybolması ya da evden ayrılması olmadı" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlunu da yanına alıp üç gün önce kayıplara karıştı. Yakınlarının ihbarıyla ekipler seferber olup didik didik anne ve oğlunu aramaya başladı. 

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürdü.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanacağı bildirildi.

Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.

HURİYE HELVACI'NIN KARDEŞİ KONUŞTU

Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra gazetecilere, kardeşinin bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Bölgede sisin etkili olmaya başladığını anlatan Hıra, "Neden veya nasıl kaybolduğu yönünde hiçbir fikrim yok. Şimdiye kadar kardeşimin buna benzer bir kaybolması ya da evden ayrılması olmadı" dedi.

Bozkurt ilçe merkezinden arama yapılan Köseali köyünün arasının yaklaşık 20 kilometre olduğuna işaret eden Hıra, şunları kaydetti:

"5 yaşındaki çocuğuyla buralara kadar nasıl yürüdü, bilemiyorum. Yürüyerek buralara gelmiş midir? Bilemiyorum. Bir araca binse haber olur, bizlere illa ki haberi ulaştırılır. Birisi çıkıp, 'Ben araca aldım, şuradan aldım, buraya götürdüm' derdi. Kaybolduğunu duymayan kalmadı. Umudumuzu yitirmiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, herkes burada kardeşimi arıyor."

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

