Erol Bulut'tan casusluk açıklaması: İçimizdeki haini bulmalıyız

Kulüp içerisindeki bilgilerin dışarı sızdırıldığı iddiasıyla ilgili Eyüpspor maçının ardından açıklama yaptığını hatırlatan Erol Bulut, hiçbir kulüple sorunları olmadığını söyledi.

İlgili Haber Süper Lig ekibinden casusluk suçlaması: Rakiplerimize bilgi sızdırıldı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Başakşehir ve Eyüpspor kulüplerinin de açıklama yaptığını vurgulayan Bulut, "Kendi adlarına haklı olarak açıklamalarda bulunmuşlar ama bizim tarafımızı da biraz anlamaları lazım. Bizim hiçbir kulüple sorunumuz yok. Bu Başakşehir olsun, Eyüpspor olsun. Tabi doğal olarak herkes rakibiyle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Önemli olan bilgi almak değil önemli olan bizim içimizden dışarı bilginin sızması, içimizdeki haini bulmamız, bulmaya çalışmamız." diye konuştu.

"ELİMDE OLMAYAN BİR ŞEYİ KONUŞMAM"

Amacının, bilgiyi sızdıran içerideki kişiyi bulabilmek olduğuna işaret eden Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

"Belki içimizdeki kişi öğrenilmedi şu an ama bilgi burada daha önce çalışan bir arkadaşımızdan bize geldiğinden dolayı onun üzerinden yürümek istedik. Bilgiyi kimden aldı diye sorduk. Sonuç olarak bir isim veremedi. Kendisi öyle analiz ettiğini söyledi. Bizim analizciden gelen bilgilerin takımdan kendilerine gittiğini aktardı. Biriyle görüşmediği takdirde bazı şeyleri bilmesi olamaz. Biz içimizdeki kişiyi bulamadık ama bunu bize söyleyen kişiyi açıklamak zorunda kalacağım. Çünkü açıklamasam herkes 'Erol hoca sen ortaya bir şey attın, onu da ispatlaman lazım' diyecek. Elimde olmayan bir şeyi konuşmam. Burada daha önce çalışan bir kişi. Eski analizci, şu an başka kulübümüzde çalışıyor. Hüseyin adında bir arkadaşımız. İki hafta önce maçtan önce bizim analizciyle konuştuğunda bizim takım hakkında bilgilerin kendilerine ulaştığını söylemiş. Analizcime söylemiş, analizcimiz Aykut da doğal olarak bunu bana aktardı."

Erol Bulut, Antalyaspor teknik direktörü olarak kulübün ve takımın menfaatini düşünmek zorunda olduğunu belirterek, "İçimizde yanlış biri olduğu ortaya çıkıyor, onu araştırıp bulmaya çalışıyoruz. Bizim tek amacımız bu. Diğer kulüpler bilgi almaya çalışır, siz bilgiyi buradan niye dışarı çıkarıyorsunuz? Ana sorun o." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un başarısı için uğraştığını anlatan Bulut, "Buradan herhangi mesaj, detay dışarı çıkıyorsa bu doğru bir şey değil. Bu benim ekibimin, kulübümün içinde olur ama bir saniye burada duramaz." dedi.

Bulut, konuşmasının sonunda sosyal medyadan birçok paylaşım yapıldığını anımsatarak taktik bilgileri sızdırdığı iddia edilen kişinin bulunması konusunda basın mensuplarından da destek istedi.